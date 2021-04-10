برهم صالح: استقرار العراق عنصر لا غنى عنه لأمن المنطقة

أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم السبت، أن سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق تنطلق من إدراكه لاهمية إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار.وشدد الرئيس صالح خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أن استقرار العراق وسيادته عنصران لا غنى عنهما لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها، وفقا لبيان الرئاسة العراقية.وأكد أن الجهود العراقية منصبة على دعم الحوار لتسوية المشاكل وتخفيف حدة التوترات، وتبنّي التعاون العربي المشترك في إرساء أمن وسلام المنطقة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار العراق.