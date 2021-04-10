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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم مطروح» يستعد لانطلاق امتحان شهر أبريل المجمع لصفوف النقل

السبت 10/أبريل/2021 - 12:42 م
تعليم مطروح
تعليم مطروح
ياسمين شعيب
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عقد إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام بتعليم مطروح إجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات شهر أبريل لصفوف النقل.

وأوضح مدير عام التعليم العام بمطروح أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان تعليم مطروح وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لضمان التواصل المباشر والسريع لمتابعة سير العملية الامتحانية بجميع اللجان مع انطلاقها في 26 من الشهر الجاري وتذليل أي عقبات على الفور.

وشدد على الموجهين العموم أن تكون الامتحانات الورقية المجمعة لهذا الشهر على غرار امتحانات شهر مارس الماضي بذات الضوابط الخاصة بـ امتحانات صفوف النقل والواردة بالكتاب الدورى رقم 1 بتاريخ 18 فبراير 2021 والكتاب الدورى رقم 5 بتاريخ 28 مارس 2021 للصفوف من الرابع الإبتدائى إلى الثانى الإعدادى بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وتم وضع الامتحانات طبقًا للقواعد المنظمة التي حددتها الوزارة في هذا الشأن.

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