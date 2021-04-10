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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

قائمة مسلسلات قناة DMC رمضان 2021

السبت 10/أبريل/2021 - 02:15 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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ننشر التفاصيل الكاملة لقائمة مسلسلات قناة DMC رمضان 2021 حيث تحمل الخريطة الدرامية للشبكة الشهيرة مفاجئات كبيرة للمتابعين من خلال سلسلة من الأعمال الدرامية الضخمة والمميزة والتي تضم كبار النجوم وأصحاب الشعبيات العالية.

قائمة مسلسلات قناة DMC رمضان 2021

تضم قائمة مسلسلات قناة DMC رمضان 2021 مجموعة مميزة من المسلسلات التي ينتظرها الجمهور ويبحث عنها عبر محركات البحث المختلفة خلال الفترة الماضية، وتضم الخريطة الكاملة لـ "دي إم سي" المسلسلات التالية:

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان

- بطولة: محمد رمضان – سمية الخشاب – سيد رجب – تارا عماد – هبة مجدي- عارفة عبد الرسول – مفيد عاشور.
- تأليف: ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

- القصة: تدور الأحداث حول أحد الشباب من الصعيد في حقبة الأربعينات يتوفى والده ويصبح مسئولا عن أسرته ويتعلم الكثير من جده، ويقاوم الاحتلال الإنجليزي حتى يصبح مطلوبا للإعدام، وبعدها ينتقل للقاهرة وتنقلب حياته تماما.

مسلسل هجمة مرتدة 

- بطولة: أحمد عز – هند صبري –هشام سليم – نضال الشافعي- أحمد فؤاد سليم – ماجدة زكي – نا موسى – أحمد صلاح حسني – محمود البزاوي – محمد جمعة.

- تأليف: باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

- القصة: تدور الأحداث حول ملف حديث من ملفات المخابرات العامة المصرية حول إحدى المكائد التي كانت تحاك ضد البلاد عن طريق محاولة تجنيد أحد الشباب ولكن سرعان ما تنقلب الطاولة على تلك الجهة الخارجية.

مسلسل لعبة نيوتن

- بطولة: منى زكي- محمد ممدوح – محمد فراج – سيد رجب – عائشة بن أحمد.
- تأليف وإخراج: تامر محسن.

- القصة: تدور الأحداث حول زوجين تحدث بينهما أزمات وتحاول الزوجة التخلص من أزماتها وتسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكنها تقابل بالكثير من الأزمات.

نجيب زاهي زركش

بطولة: يحيى الفخراني – محمد محمود – هالة فاخر – أنوشكا ومن تأليف: عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.

- القصة: تدور الأحداث حول رجل ثري يفقد ابنه وبعد سنوات طويلة يعرف أنه حيا فيحاول التوصل إليه ليجده بين مجموعة من 4 أصدقاء فيقرر التقرب منهم من أجل الوصول إلى ابنه.

مسلسل وكل ما نفترق

المسلسل الأخير من بطولة الفنانة ريهام وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف.

- تأليف: أحمد وائل ومحمد أمين راضي وإخراج كريم العدل.

قائمة مسلسلات قناة ON رمضان 2021

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