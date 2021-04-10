شرطة المسطحات المائية تواصل حملاتها المكبرة في المحافظات

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والطب البيطرى من ضبط (عدد 4 محل جزارة بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية) (عدم وجود شهادة صحية – عدم الإعلان عن أسعار) بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى.وأثمرت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية عن ضبط (عدد 3 " مخزن وشركة بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القاهرة – عدد 2 "مصنع بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية).. بمضبوطات بلغت (8،09 طن مواد غذائية – 75 كرتونة مياه معدنية- 576 قطعة حلوى طحينية - 400 لتر مطهرات بدون ترخيص وبدون بيانات - 6،46 طن و40320 قطعة مواد غذائية بدون ترخيص مجهولة المصدر وبدون بيانات، منسوب إنتاجها لشركات وهمية) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.ونجحت الجهود في مجال الصحة العامة في ضبط (عدد " 5 مصنع بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية) بمضبوطات بلغت (7 طن و12621 بكرة مناديل ورق - 9،6 طن و150 قطعة مخلفات ومصنوعات بلاستيكية "مجهولة المصدر بدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية) بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.وتمكنت الجهود في مجال التفتيش البيئي من ضبط عدد (5) منشأة صناعية (عدم " وجود رخصة مزاولة النشاط– إرتداء العاملين مهمات الوقاية –وجود شهادات صحية –سجل بيئى " –التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة )..بنطاق مديرية أمن بنى سويف بالمخالفة لقانون حماية البيئة.وأثمرت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات من ضبط عدد (21) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق مديرية أمن القليوبية.وتمكنت الجهود في مجال مكافحة الضوضاء من ضبط قضية (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (48) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد.. بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن بنى سويف، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (16) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.وأسفرت الجهود فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية عن ضبط عدد (89) قضية (تلوث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل.. بنطاق مديرية أمن بنى سويف، وفى مجال حماية الأراضى الزراعية تم ضبط عدد (2) قضية بالمخالفة لقانون حماية الأراضى الزراعية بنطاق المنطقة المركزية.