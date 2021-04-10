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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتخاب «قادس» نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين نائبا لبرلمان ولاية ألمانية

السبت 10/أبريل/2021 - 12:37 م
الدكتور ثروت قادس
الدكتور ثروت قادس
وفاء علي
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هنأ أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج القس والمفكر الدكتور ثروت قادس نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بمناسبة انتخابه نائبًا لرئيس برلمان ولاية لانغن وافن باخ، والمسئول عن كل الجاليات الأجنبية والعربية في الولاية.

وتحوي ولاية لانغن وافن باخ على ٣٠ مدينة يسكن فيها عدد كبير من العرب والأجانب وكذلك غالبية من الألمان ذوي الأصول العربية والأجنبية.

وفي هذا الصدد  قال المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إادارة الاتحاد ان المقعد الذي التي حصل عليه الدكتور ثروت قادس يساهم في تواجد الجالية المصرية والعربية بشكل قريب من صناعة القرار في ألمانيا ما يعد فخرًا لكل المصريين ومثالا مشرفًا يحافظ على مكانة العرب والجاليات الأجنبية في ألمانيا.

وقال الأمين العام علاء سليم، إن الفوز الكبير الذي حققة الدكتور ثروت قادس هو تكريمًا للمكانة العالية لأبناء مصر وتقديرًا للدور المصري والمكانة التي تحظى بها مصر في ألمانيا والعالم وأبناء الجاليات المصرية في كل مكان في العالم فخورين بفوز د. ثروت قادس في هذه الإنتخابات لما له من مكانة بين أبناء الجاليات المختلفة في ألمانيا.

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