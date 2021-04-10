«المونيتور» تبرز مشروع التجلي الأعظم بدير سانت كاترين

أشاد موقع المونيتور الأمريكي بمشروع تطوير مدينة سانت كاترين ضمن مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" بجنوب سيناء.وتابع الموقع: تستعد مصر لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التجلي الأكبر لتطوير مدينة سانت كاترين القديمة الشهيرة في جنوب سيناء، وأوضح وزير الإسكان عاصم الجزار، خلال اجتماع عقد في 30 مارس لمتابعة الاستعدادات اللازمة لبدء التنفيذ، أن المشاريع المختلفة التي سيتم تنفيذها بالمدينة صممت للترويج للسياحة هناك.وشدد على ضرورة إنشاء ممرات للدراجات والمشاة مع دعم خطط زراعة النباتات مثل أشجار الزيتون.وأشار الجزار إلى أن الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان سيتولى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وأن المشاريع التنموية ستعمل على تحسين البيئة العمرانية للمدينة وتوفير العديد من فرص الاستثمار والعمل.وأضاف: "إنها مدينة سياحية وهي جزء من تراثنا، وهي بمثابة نقطة التقاء للأديان [الإبراهيمية] الثلاثة".في أغسطس 2020، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات الحكومية المعنية بالبدء في دراسة مشروع التجلي الأكبر الذي وصفه بأنه قيمة روحية مضافة للبشرية جمعاء.وقال محافظ جنوب سيناء " خالد فودة" للمونيتور عبر الهاتف: إن مشروع التجلي الأكبر يهدف إلى تطوير المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري لطبيعتها البكر.وقال إن المشروع يسعى أيضًا إلى إنشاء مزار روحي على الجبال المحيطة بالوادي المقدس نظرًا للمكانة الرائعة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين الفريدة، وقال فودة: إن مدينة سانت كاترين تقع في جنوب سيناء وسط سلسلة جبلية أشهرها جبل موسى، حيث تحدث الله تعالى للنبي موسى أثناء عودته إلى مصر من مديان ويوجد أيضًا جبل كاترين، حيث يقع دير القديسة كاترين الأثري، وهو أحد أقدم الأديرة في العالم وهذه المنطقة الفريدة بمثابة وجهة للسياحة الروحية والجبلية والعلاجية.وردا على سؤال حول الأهداف الأخرى للمشروع، أوضح فودة أنه يهدف أيضًا إلى تقديم جميع أنواع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، مع العمل على الترويج للمدينة في العالم كوجهة للسياحة الروحية.وأوضح أن القديسة كاترين مدينة لها قيمة تاريخية وروحية كبيرة جدًا، فهي بمثابة ملتقى طرق للديانات الإبراهيمية الثلاث، ويهدف المشروع إلى ربط المدينة ببقية المنطقة الساحلية التي تضم جميع الأديان السماوية. الطور وشرم الشيخ ودهب.وبخصوص المناطق الأثرية في مدينة سانت كاترين، قال فودة: إن أعمال التطوير ستتم مع الحفاظ على قدسية الأماكن المقدسة في الوادي المقدس وحماية المحمية الطبيعية، حيث لن يتم إقامة أي مبان في هذه المواقع.وردا على سؤال حول الأماكن التي سيتم ترميمها كجزء من المشروع، قال فودة: "سيتم ترميم بعض الكنائس داخل الدير، مثل كنيسة ستيفن ويوحنا، وسيتم وضع نظام إطفاء آلي، وأضاف أن منطقة الوادي القريبة من الدير سيتم تطويرها وتزويدها بنظام إنارة مناسب.وبحسب فودة، ستتم إزالة أعمدة الكهرباء من بوابة السلسلة إلى مدخل الدير، ولفت إلى أن المشروع سيشمل إنشاء بوابة لتفتيش الحقائب والأفراد وغرفة مراقبة أمنية وكاميرات مراقبة في جميع أنحاء الدير.وأوضح فودة أن أعمال التطوير ستكون خارج أسوار الدير حفاظا على قدسية الدير وفقا للقرار رقم 508 لسنة 1997 بشأن الحفاظ على قدسية دير القديسة كاترين الصادر عن وزارة الثقافة المصرية.وأشار إلى أن الأعمال تشمل أربع مناطق، منها جبل موسى وحديقة الدير، والتي من المقرر أن تصبح وجهة خاصة للسائحين نظرًا لأشجارها النادرة وثلاثة آبار وثلاثة ينابيع تاريخية ومنحل عسل ومعاصر زيتون. كانت هذه المعايير بالذات من بين المعايير التي أدت إلى إدراج سانت كاترين في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2002.وقال فودة: إنه سيتم تأمين عربات غولف كهربائية صغيرة لنقل الزوار من موقف السيارات إلى الدير. كما يوجد طريق مشاة وطريق آخر للجمال يكونان آمنين كوسيلة مواصلات إلى الدير، بالإضافة إلى أبواب منزلقة بدلًا من أبواب كهربائيةوأوضح فودة أن المحافظة نظمت على مدى السنوات الخمس الماضية حفلًا بعنوان "هنا نصلي معًا" بحضور عدد كبير من المسؤولين والسفراء من 30 دولة، مما ساعد على تعريف مدينة سانت كاترين بالعالم.من جهته، قال نائب وزير الإسكان للمشاريع الوطنية، خالد عباس، لـ "المونيتور" إن المشروع يهدف أيضًا إلى تقديم خدمات سياحية وترفيهية للزوار، مع ربط المدينة ببقية المنطقة الساحلية التي تمتد على الطور. وشرم الشيخ ودهب.وقال عباس إن العمل بدأ للترويج للمدينة على الصعيد الدولي كوجهة للسياحة الروحية، مؤكدا أن مدينة سانت كاترين لها قيمة تاريخية وروحية كبيرة وهي مفترق طرق للديانات الإبراهيمية الثلاثة.وقال أيضًا إن مسؤولين من الشركة (التي لم يسمها) المكلفة بالترويج للمدينة بدؤوا بشرح رؤية ترويج المشروع، والتي تسعى إلى تحويل مدينة سانت كاترين إلى وجهة للسياحة الروحية لأتباع الديانات الإبراهيمية الثلاثة حولها. العالم.وأكد أن مهمة هذا المشروع ترسيخ مبدأ السلام العالمي بين البشر، مضيفا أنه سيتم الترويج للمشروع على المستوى العالمي.وقال عباس إنه سيتم تنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق أخرى في مصر، بما في ذلك توسعة المنطقة الحضرية بمنطقة السويس، وإنشاء مركز ريادة الأعمال والتمويل في رأس الأدبية، ومشروع باب الخليج الذي يضم عدة مشاريع دولية.في عام 2002، تم تصنيف مدينة سانت كاترين ضمن مواقع التراث العالمي بقرار من لجنة اليونسكو، كونها من أكثر المدن تميزًا وتميزًا في سيناء، وتم إعلان المدينة محمية طبيعية بسبب طبيعتها الطبيعية والتاريخية والتاريخية.