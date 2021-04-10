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مصر

أبرزها 134 طن رنجة وملح وأغذية فاسدة.. ضبط 1284 قضية تموينية

السبت 10/أبريل/2021 - 12:35 م
ضبط أسماك مجمدة
ضبط أسماك مجمدة
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1284 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 4،35 طن "أسماك مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط 1،72 طن "أسماك مجمدة" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط 1،25 طن " لحوم بلدية" مذبوحة خارج المجازر المقررة وبدون إشراف الجهات المعنية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لبيع اللحوم بمحافظة بنى سويف.

وأسفرت الجهود عن ضبط طن أسماك مدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة قائد سيارة بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط 120 طن "مخللات" معبأة داخل براميل غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى" وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة - 17 طن "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمي ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 13،8 طن "دقيق فاخر" معبأ داخل عبوات وشكائر مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية، وضبط 8 أطنان "زيت طعام" معبأ داخل خزانات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "مستلزمات إنتاج" – 1800 عبوة "زيت طعام" مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائى، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 3،5 طن "سكر تموينى مدعم" مخصص ربطًا للصرف على البطاقات التموينية وغير مصرح بتداوله بالأسواق، تم تجميعه دون وجه حق لإدخاله فى عملية الإنتاج قدرت بقيمة مالية 29750 جنهيًا – 19800 عبوة "عصائر" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لإعادة تدويرها وإدخالها فى عملية الإنتاج، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة العصائر بدون ترخيص بمحافظة بنى سويف.

وتمكنت الجهود من ضبط مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج لاستيلائه على 674،420 ألف جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار.

وفي سياق متصل، تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 14 إسطمبة خاصة بتصنيع المنتجات – 1759 قطعة منتجات – 15 طن مجروش بلاستيك يستخدم فى عمليات التصنيع بدون فواتير ومجهولة المصدر ومقلدة لشركات أخرى بالمخالفة للقانون بحوزة المدير المسئول عن مصنع لصناعة وتجارة الأدوات الكهربائية كائن بدائرة مركز شرطة المطرية.

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