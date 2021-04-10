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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يفتتحون المركز النموذجي لتجميع الألبان بالمنيا

السبت 10/أبريل/2021 - 12:33 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم، مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص بالمنيا، وذلك بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارتين ومحافظة المنيا.

وعقب الافتتاح قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مركز تجميع الألبان النموذجى بابوقرقاص هو أحد مراكز مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتم تجهيزه على أعلى مستوى من الجودة والمواصفات الفنية القياسية حتى يكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجميع ألبان حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 10 أطنان لبن يوميا، ويمكن مضاعفاتها إلى 20 طنا، ومزود بمنظومة تبريد سريع بقدرة 5 أطنان الساعة، ويشتمل 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 أطنان لبن، ووحدة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ووحدة غلاية لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على خطة موسعة الآن لرصد وتطوير جميع مراكز تجمعات الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، للتوسع فى المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان للحفاظ على هذه الثروة القومية من الألبان التى تنتجها مصر.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بعقد بروتوكولات تعاون مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع بفائدة 5% لمساعدة صغار المربين والشباب وتوفير فرص عمل لهم فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030 للقضاء على البطاقة والاستفادة من الجهود المبذولة فى هذا القطاع.

وقال وزير الزراعة إنه تم حصر 826 مركزًا لتجميع الألبان ويمكن لجميع المواطنين الراغبين فى إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل، التوجه لأقرب إدارة زراعية أو مديرية زراعة لتقديم الطلبات مؤكدا ان وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني مجانا كذلك كافة المعاينات والتصميمات الهندسية

ومن ناحيته قال المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للانتاج الحربي الى أن افتتاح هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى، بشأن تطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية للاستفادة من حجم ما تنتجه مصر من ألبان.

ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تعمل من خلال كافة شركاتها التابعة على تلبية إحتياجات هذه المراكز من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المراكز وفق أرقى المعايير وذلك لما تحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة.

وأشار إلى أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربى فى هذا المشروع يأتى من منطلق إيمان الوزارة بضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية والتى تحقق صالح المواطن فى المقام الأول كما أنها تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة وذلك في إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.

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