إدارة كراكات قناة السويس تبدأ فى إنزال «مهاب مميش»

بدأت إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، قبل قليل، في إنزال الكراكة "مهاب مميش"، من على سفينة الغطس XIANG RUI KOU الحاملة للكراكة الجديدة، استعدادا لتعويمها غدًا الأحد، وبدء إجراءات التشغيل.من جهتها، كشفت مصادر رسمية، عن صعود مجموعة عمل مشتركة من إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية للتنسيق مع طاقم السفينة وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة والقيام بحسابات الاتزان استعدادا لتعويمها غدًا الأحد، على أن يتم الاعتماد على القاطرات المعاونة التابعة للهيئة في عمليات الإنزال والقطر للكراكة.وأشارت المصادر إلى أن الكراكة مهاب مميش هي أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، والتي عبرت قناة السويس، اليوم السبت، ضمن قافلة الشمال المبكر في رحلتها قادمة من بورسعيد ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى.