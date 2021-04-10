مصدر بـ«تعليم الجيزة» يكشف تفاصيل امتحانات الأول والثاني الثانوي

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن الإدارات التعليمية تضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، استعدادا لعقد امتحان شهر أبريل الجاري.وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن المديرية لم تتلق حتى الآن تفاصيل طباعة ورقة المفاهيم الأساسية وتسليمها للطلاب، سواء ستكون داخل اللجان كل يوم على حده أم سيتم تسليم كل المواد في اليوم الأول للامتحانات.وشدد المصدر، أن الإدارات التعليمية ستتولى عملية تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وستقوم بجمع متوسط امتحانات شهرين أبريل ومايو واحتساب درجة الطالب.وأوضح، أنه سيتم عقد امتحان تكميلي للصفين الأول والثاني الثانوي أيام 17 و18 و19 من أبريل، للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول، أو حصل علي ضعيف في إحدى المواد، وشرط دخول امتحان أبريل ومايو اجتياز الامتحان التكميلي لهؤلاء الطلاب.