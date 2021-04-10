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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقف حركة الصيد بكفرالشيخ لسوء الأحوال الجوية

السبت 10/أبريل/2021 - 12:57 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بكفرالشيخ، اليوم السبت، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء البرلس باستمرار توقف حركة الصيد، اليوم السبت، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وناشد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح.

كما أصدر محافظ كفرالشيخ توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجّه المحافظ بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

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