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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خبراء معلومات: لا يوجد نظام آمن يحمي اختراق البيانات الشخصية

السبت 10/أبريل/2021 - 04:20 م
جريدة الدستور
كمال عبد الرحمن
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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، على أهمية حماية البيانات وتأمينها من الاختراقات، وذلك لِما حدث خلال الأيام الماضية من تسريب بيانات عدد كبير من المواطنين في أنحاء العالم، من قبل قراصنة لم يتم التعرف على أحد منهم حتى الأن.


ولأن التطور التكنولوجي أصبح سريع التقدّم خصوصًا في مجالي المعلومات والاتصالات، هذا يؤكدّ أنَّ خروقات الأمن السيبراني، والحصول على البيانات الشخصية  والتجسس على الاتصالات والمعلومات الخاصة حتى بالأشخاص، أصبح العالم مهدد بتسريب بيناته من حين لآخر.


وبدأت الدولة المصرية مؤخرًا، تولي اهتماماتها بالحرص على تأمين المؤسسات والأشخاص على التعامل مع التطور التكنولوجي الحديث، خاصة بعد تلقي الأشخاص تهديدات من حين إلى آخر تتمثل في الاختراق.
  

«الدستور» تواصلت مع خبراء تكنولوجيين لتوضيح الأمر؛ وكيف يتم الحد من خطر الاختراقات للبيانات الشخصية والمواقع الإلكترونية والهجمات على الحسابات الشخصية والهواتف المحمولة.


قال  الخبير التكنولوجي، إبراهيم سلامة: إنَّه يمكن الحد من تلك الاختراقات، تبدأ أولًا بإشراك كافة فئات المجتمع والاتحادّ على صياغة استراتيجية الأمن الرقمي.


وأكد سلامة، على أنَّ شبكة "الفيس بوك" وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، ساعدت بشكل كبير في زيادة حجم المخاطر أثناء التعامل مع هذه التكنولوجية.


وتابع سلامة، أنَّ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما تتضمنه من أدق تفاصيل حياتنا، وأيضا رسائل البريد الإلكتروني، وغيرهم من الرسائل المدعومة، هو ما يجعل الجميع هدفا لعمليات اختراق القراصنة.


من جه أخرى  قال محمد أبو العلا، خبير تكنولوجي: أنَّ عدد الجرائم الإلكترونية التي استهدفت دُول بعينها، استطاعت أن تعكس، حجم المخاطر، التي يتعرض لها المستخدمون، ضاربًا المثل في تعرضّ الحكومة الألمانية لاختراق فيروس الفيدية.


 تعطيل حركة الملاحة سبب اختراق


وأضاف أبو العلا: أنَّ  تعطيل حركة الملاحة في أوكرانيا بسبب عملية اختراق لأنظمتها الرقمية، وهو ما يوضّح حجم المخاطر، التي تحيط بالتكنولوجيا، التي أصبحت لا غنى عنها خلال الفترة الراهنة.


كما أوضح أبو العلا: أنه في كل الأحوال لا يوجد نظام آمن بنسبة 100%، ولكن العملية الأمنية تتطلب ثلاث عوامل رئيسية وهى العنصر البشري، الذي لابد أن يكون مدربا ومؤهلا لاستخدام هذه التكنولوجيا.


وتابع، بجانب الإجراءات والسياسات والتشريعات، وأخيرًا الحلول والمنتجات، التي يمكن أن يستخدمها العنصر البشري في عملية التأمين بما يتناسب مع الإجراءات والتشريعات.


كما قال منصور الشامي، خبير الأمن السيبراني: إن الحوسبة السحابية العامة والخاصة من الأمور، التي تواجه مشكلة الخطر السيبراني، نظرًا لأن هذه الحلول تكون عادة حاصلة على مواصفات قياسية.


المخترق يبحث عن ثغرة

وأوضح: أن المخترق عادة يبحث عن ثغرة بسيطة للتسلل إلى النظام الرقمي داخل أي مؤسسة لإختراق بياناتها، وبدون هذه المواصفات تصبح الأجهزة والشبكات معرضة للاختراق.


وأكد الشامي، على  ضرورة التدريب والتوعية المستمرة بأحدث حلول الأمن الرقمي لحماية البيانات الشخصية والمهمة على شبكة الإنترنت، أو حتى على الشبكات الداخلية للمؤسسات والحكومات.


وتابع: أنَّ أمن البيانات والحماية ضد الخروقات الرقمية، ليس فقط منتجات أو برامج يتم تنصيبها على الأنظمة وعلى الهواتف والحواسيب الشخصية، ولكن هى منظومة متكاملة تحتوي على كل هذه العناصر المشار إليها بما يتناسب مع احتياجات كل مؤسسة.

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