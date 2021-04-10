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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحياء الذكرى 222 لعيد سوهاج القومي

السبت 10/أبريل/2021 - 12:27 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة أمام الديوان العام إحياء للذكرى 222 لعيد سوهاج القومي.

حضر مراسم وضع إكليل الزهور الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

يذكر أن العيد القومي لسوهاج يأتي في العاشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا في التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية التي هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799 م، وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضد الفرنسيين في سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا، ووقعت معركة كبيرة بجهينة، ولقن أجدادنا الحملة درسا قاسيا، ما اضطر جنود الحملة وقائدها "لاسان" إلى الهروب، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من إبريل 1799م ليصبح عيدها القومي كل عام.

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