بدء تشغيل مستشفى للعزل بجامعة سوهاج لمواجهة حالات كورونا

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، مبنى مستشفى الأورام بالمستشفى الجامعي، والذى تم تخصيصه كمستشفى عزل لمواجهة الزيادة المطردة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة، وذلك للتأكد من جاهزيته لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس.وأوضح عزيز أن تخصيص مستشفى للعزل يأتي فى إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى وبالتنسيق مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ومديرية الصحة.وأشار الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى إلى أنه تم تجهيز ٣٢ سرير منهم ١٠ آسرة عناية مركزة، كمرحلة اولى اليوم، إضافة إلى ١٦ سرير داخلى سيدخلون الخدمة غدا، بالإضافة إلى ٤٩ سرير داخلى جارى تجهيزها للعمل خلال ٤٨ ساعة.