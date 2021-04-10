التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابع الرابع بسوهاج

صرحت النيابة العامة لمركز ومدينة أخميم، شرق محافظة سوهاج، بدفن جثة فتاة في الثامنة عشرة من عمرها لقيت مصرعها أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة لها بمستشفى سوهاج الجامعي إثر سقوطها من شُرفة الطابق الرابع حال قيامها ببعض الأعمال المنزلية.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مساعد المدير للشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "دينا.ر.أ، 18 سنة لا تعمل، تقيم دائرة المركز مصابة بنزيف بالمخ والصدر والبطن وتوفيت حال تقديم الإسعافات اللازمة لها.انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز والفحص وسؤال والدها "ر.أ.م" 46 سنة مزارع، يقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام نجلته المذكورة ببعض الأعمال المنزلية بشرفة الطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضًا مما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.