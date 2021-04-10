رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابع الرابع بسوهاج

السبت 10/أبريل/2021 - 12:22 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
صرحت النيابة العامة لمركز ومدينة أخميم، شرق محافظة سوهاج، بدفن جثة فتاة في الثامنة عشرة من عمرها لقيت مصرعها أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة لها بمستشفى سوهاج الجامعي إثر سقوطها من شُرفة الطابق الرابع حال قيامها ببعض الأعمال المنزلية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مساعد المدير للشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "دينا.ر.أ، 18 سنة لا تعمل، تقيم دائرة المركز مصابة بنزيف بالمخ والصدر والبطن وتوفيت حال تقديم الإسعافات اللازمة لها.

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز والفحص وسؤال والدها "ر.أ.م" 46 سنة مزارع، يقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام نجلته المذكورة ببعض الأعمال المنزلية بشرفة الطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضًا مما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

موضوعات متعلقة

غرق روجينا أثناء تصوير «بنت السلطان» (فيديو)

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

خاص| مدرب شباب الأهلي بعد إيقافه: نرفزة ملعب

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت


الصور

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة فى رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

رماد وحجارة ساخنة إثر ثوران بركان فى جزيرة سانت فنسنت فى الكاريبى

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تقدم «المهان» بمسرح الحديقة الدولية

فرقة دار الأوبرا للموسيقى العربية تواصل عروضها بقرى الأقصر (صور)

قرى دمياط تستقبل القوافل الثقافية

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية