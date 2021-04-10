انطلاق القمة المصرية التونسية بين السيسى وقيس سعيد في الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، الرئيس التونسي قيس سعيد، الذى يحل ضيفًا عزيزًا على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.وانطلقت، قبل قليل، القمة المصرية- التونسية للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.