الكشف على 1033 مريضًا ضمن قافلة طبية مجانية بقرية كفر محمود بإيتاي البارود

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع.وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بالتنسيق مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بتنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية كفر محمود ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة، حيث تمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي على 1033 مريضا تنوعت ما بين "١٩ سماعات طبية - ١٥٥ عمليات رمد - ١٢٥ لجنة طبية - ٢٤ عمليات أطفال - ٨٥ كشف أطفال - ٢٢٥ فحص ثدي - ٨٠ أمراض مزمنة - ١٦٠ اسنان - ٩٠ جلدية - ٧٠ قلب ".هذا وقد وجه اللواء هشام آمنه باستمرار عمل تلك القوافل مع تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر استفادة لهم من تلك القوافل والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة بالمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.