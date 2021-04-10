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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 12:37 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

جاء في نص البرقية: فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمي واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.. شهر الخيرات والبركات والانتصارات.

وتابع: ونحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم بأحر التهاني وأزكاها داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد وأن ينصركم في كافة التحديات التي تواجهونها لتحقيق مصالح مصر وشعبها العظيم، كما ندعوه عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادتكم وعلى الشعب المصري، وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير والبركات وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل إخلاصكم وقيادتكم الحكيمة.

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