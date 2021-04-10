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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«فايزر» تهدد بتأخير شحنات اللقاح عن إسرائيل حال تأخرت عن السداد

السبت 10/أبريل/2021 - 12:18 م
فايزر
فايزر
هدير سند
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أفادت تقارير إخبارية اليوم السبت، بأن شركة "فايزر" الأمريكية لوحت بتأجيل شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى إسرائيل حال تأخرت عن سداد قيمة هذه الجرعات.

وقالت "فايزر" في بيان لها -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إنها أكملت جميع شحنات اللقاح إلى إسرائيل بموجب اتفاقها الأول، في حين تعمل على صفقة جديدة لتزويد إسرائيل بجرعات إضافية.

وحذرت الشركة إسرائيل الأسبوع الجاري من أنه إذا لم تصل المدفوعات، فسيتم شحن الجرعات إلى دولة أخرى.

واتفقت إسرائيل وفايزر على صفقة شراء لقاحها في نوفمبر الماضي، إذ زودت شركة الأدوية وشريكتها الألمانية "بيونتيك" إسرائيل بعدد غير محدد من الجرعات.

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