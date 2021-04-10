«الصحة» تفحص الأطفال للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع بالشرقية

نشرت وزارة الصحة والسكان، صورًا للأطقم الطبية أثناء تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وتم إدراج خانة السمع في شهادة الميلاد لضمان حياة صحية كريمة للطفل.وأشارت إلى مبادرة الاهتمام بصحة الأم والجنين والتي تم إدراج فحوصات المقبلين على الزواج من السيدات، للكشف عن أمراض الزهري والإيدز وفيروس بي ومنع انتقالها من الأم الحامل إلى الجنين لضمان أيضًا حق الطفل في حياة سليمة خالية من الأمراض.