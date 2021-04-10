الأمن العام يضبط 176 قطعة سلاح و195 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 176 قطعة سلاح نارى، و195 قضية مخدرات وتنفيذ 78841 حكما قضائيا، وذلك بإشراف اللواء علاء الدين سليم.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.