حقيقة احتجاز شقيق صاحب مطعم بالمنيا لإجباره على مشاركة ضابط

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر فيه "مالك مطعم"، مقيم بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، ادعى خلاله قيام ضباط وحدة البحث الجنائى بالمركز بالضغط عليه لمشاركة أحدهم فى المطعم الخاص به، فضلًا عن قيامهم بضبط شقيقه واحتجازه بالمركز لإجباره على تنفيذ ذلك.ومن خلال الفحص تبين عدم صحة ادعائه وأن المذكور من العناصر الجنائية سبق اتهامه فى عدة قضايا وصادر قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره وشقيقه فى قضايا مشاجرة، وقيامه ببث الفيديو المشار إليه لجذب تعاطف المواطنين وعدم ضبطه وإخلاء سبيله.