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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التعليم العالي يضعن حجر أساس الجامعة التكنولوجية بالغربية

السبت 10/أبريل/2021 - 12:14 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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وضع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حجر الأساس للجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة، بحضور الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، الأستاذ الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، اللواء أحمد فهمي، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الحكومة حريصة على إنشاء مثل هذه الجامعات لمواكبة التكنولوجيا وتخريج جيل جديد من الشباب للمساهمة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي دائمًا ما يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أنشأت ثلاث جامعات وفي طريقها لإنشاء 3 جامعات أخرى من خلال التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي قامت بطفرة حقيقية في إنشاء الثلاث جامعات السابقة، مشيدًا بدعم أعضاء مجلس النواب في تحقيق هذا الحلم الذي أصبح حقيقيةً على أرض الواقع، مشيرًا إلى افتتاح هذه الجامعة في العام الدراسي 2022-2023.

ومن جهته، أكد محافظ الغربية اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم الفني والتقني من أجل إخراج مهارات فنية مدربة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا على أن هذه الجامعة تُعَد الجامعة الرابعة على مستوى الجمهورية والتي يتم إنشاؤها في هذا الصدد لخدمة طلاب المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث تستقبل الطلاب بنسبة 80% من طلاب المدارس الفنية و2-%؜ من طلاب الثانوية العامة.

وأشار رحمي إلى أن هذا النمط من التعليم يسعى لبناء عمالة مصرية مسلحة بأحدث الأساليب التكنولوجية المعاصرة، كما أشار إلى أن الغربية كانت بحاجة إلى مثل هذه الجامعات وتخصصاتها في ظل التطور الصناعي الذي تشهده المحافظة والتوسع في إنشاء المصانع والورش ذات الصناعات المتعددة والتي تتطلب عمالة ماهرة مدربة، مؤكدًا على دور جامعة طنطا في توفير الأساتذة من ذوي الخبرات في كافة أقسام ومجالات الجامعة.

الجامعة على مساحة 10 ألاف متر مربع تتكون من 3 مباني، المبنى الرئيسي ويتكون من (دور أرضي + 3 أدوار علوية) ويشمل فصول تعليمية، مدرج دراسي، قاعتان دراسيتان، 8 فصول تعليمية، مكتب، كافيتيريا ومصليين، مبنى الورش والمعامل ويتكون من 4 ورش، 8 معامل، مخازن وقاعات خدمات، في حين يتكون المبنى الإداري من (دور أرضى+ 2 علوي) وبه قاعات شئون إدارية، شئون هندسية، شئون مالية وعيادة.

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