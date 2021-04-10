مصادر كنسية: البابا تواضروس يدرس إلغاء احتفالات أسبوع الآلام وعيد القيامة

كشفت مصادر كنسية مُطلعة، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يدرس مطالبات بشأن إلغاء احتفالات أسبوع الألام وعيد القيامة المجيد، وقصر الحضور على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي، بُسبب أرتفاع معدلات الأصابة بفيروس كورونا المُستجد.وأضافت المصادر الكنسية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من المُحتمل أن يُصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، قرارات على كنائس إيبارشيتي القاهرة والإسكندرية، بشأن احتفالات أسبوع الألام وعيد القيامة في ظل أجواء فيروس كورونا المُستجد خلال الأسبوع المُقبل، عقب الانتهاء من دراسة الأجواء على أن يُصدر القرار الأنسب لتلك الفترة سواء بالإغلاق التام، أو الأحتفال بالحجز المُسبق لتلك الأحتفالات على أن يُحضر الفرد مناسبة واحدة لتلك الأحتفالات حتي يُتم إتاحة مشاركة الأخرين.وتابعت، أنه من المُحتمل أن يتخذ البابا تواضروس الثاني قرارًا بتنظيم الحضور خلال إحتفالات أسبوع الألام وعيد القيامة المجيد.