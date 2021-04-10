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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة تناشد المواطنين الالتزام بالعزل الذاتى بالمنزل حال ظهور أعراض كورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 12:21 م
كورونا
كورونا
سارة سعودى - فاتن خديوي
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ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا، الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل، والتوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن (105) للاستفسار عن فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم 1440، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة أندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة آيفون
https:apple.co3gURgYJ

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