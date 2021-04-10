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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجندي: الزراعة في إفريقيا تستهلك 85% من المياه

السبت 10/أبريل/2021 - 12:12 م
الزراعة في إفريقيا
الزراعة في إفريقيا
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور عبد الغني الجندي، عميد كلية الزراعة الصحراوية بجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، إن الزراعة الإفريقية المستهلك الرئيسي للمياه بنسبة 80 -85% من الموارد المختلفة والمتاحة، ما يستوجب ضرورة التوجه نحو تحديث أنظمة الري لمواجهة زيادة الطلب.

وأضاف الجندي، في كلمته خلال ختام فعاليات مؤتمر «أثر اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية على تطوير القطاع الزراعي»، والذي نظمه اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بمدينه السلام شرم الشيخ، أن اختيار نظم الري المناسبة بجميع منطق الزراعة الإفريقية تؤدى إلى ترشيد استخدامات المياه ورفع إنتاجية وحدة المياه وزيادة العائد الاقتصادي منها.

وتابع، أن الدول الإفريقية تعاني من انخفاض كفاءة الري السطحي والمنتشر بمعظم دول القارة إلى قيمة متوسطة 50%، يحتم التطوير على مستوى الحقل بتبطين القنوات المكشوفة أو استبدالها بأنابيب "PVC" مدفونة تحت سطح الأرض وتجميع المساحات الصغيرة وإنشاء محطة ضخ واحدة مع إدارة ممنهجة، موضحا أن مصر أحد النماذج الأفريقية التي تقوم بتطبيق أنظمة لترشيد استهلاك مياه الري بتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع وتحديث منظومة الري.

وأشار الجندي، إلى أن استبدال هذه النظم التقليدية في الري بنظم الرى الضغطي سواء رش أو تنقيط أو فورات للمحاصيل البستانية من خضر أو فاكهة في الأراضي يساهم في ضمان استدامة التنمية الزراعية الحديثة والذكية والتي تعتمد على التكثيف المعرفي في ظل نظم المعلومات الجغرافية والإلكترونية باستخدام أجهزة الحاسوب والتليفونات الذكية.

ولفت عميد كلية الزراعة الصحراوية بجامعة الملك سلمان إلى أهمية البدء في إدخال الإدارة الذكية للري وهو ما يعرف بالري الذكي في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باستخدام محطات الأرصاد لحساب المقننات المائية الدقيقة واستخدام مجسات الرطوبة الأرضية ومجسات المناخ لتشغيل أنظمة الري الحقلي واستخدام أجهزة قياس التدفق داخل النبات، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة إنتاجية وعائد وحدة المياه.

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