أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بدء العمل بمشروع تعديل مسار النقب بطريق الخارجة - أسيوط والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق، بتكلفة ١٢٥ مليون جنيه لتعديل المنحنيات الخطرة والحد من الحوادث بالمنطقة ودفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة.وأوضحت المهندسة مرفت شحاتة رئيس فرع الهيئة بالمحافظة أن المسار الجاري إنشاءه يمتد من الكيلو ٦٠ حتى الكيلو ٧٠، بداية من طريق الخارجة ويتم تنفيذه على مرحلتين تنتهي بنهاية ديسمبر ٢٠٢١.