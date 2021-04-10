4791 إصابة بفيروس كورونا في التشيك

سجلت وزارة الصحة في جمهورية التشيك 4 آلاف و791 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم السبت، أن الأرقام الجديدة تعد أقل حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في البلاد منذ 7 ديسمبر الماضي، فيما تراجع عدد مصابي الفيروس الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى 5861 شخصا.وأشار الراديو إلى أنه تم توزيع أكثر من مليوني جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في التشيك.