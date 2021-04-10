ضبط 4 أشخاص في مشاجرة بسبب أولوية المرور بطما

شهد مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام نتج عنها إصابة طالب وعاملين بجروح قطعية وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى طما المركزي وأسيوط الجامعي وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين.وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من:- طرف أول "محمد. ع. ذ" 18 سنة طالب مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم وشقيقته "صابرين. ع. ذ" 23 سنة ممرضة ويقيمان بناحية الشيخ عمار دائرة المركز، وطرف ثان "محمد. ش. ب" 26 سنة عامل مصابًا بجروح قطعية بالأذن اليمني والرقبة واليد اليمني، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي وشقيقه "أحمد. ش. ب" 18 سنة عامل مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم، ويقيمان بناحية مشطا دائرة المركز.تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام.