التضامن: دمج 4352 طفلًا بلا مأوى في المؤسسات ودور الرعاية

أعلن حازم الملاح المستشار الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى، أن الفرق نجحت فى دمج 4352 حالة منهم 1663 حالة دمج بمؤسسات رعاية، و321 حالة دمج أسري من خلال فرق الشارع، بالإضافة الى 722 حالة دمج أسري من خلال المؤسسات، كما تم دمج 868 حالة بالتعليم و758 حالة دمج مهني داخل مؤسسات الرعاية وتشغيل 20 خارج الدار، موضحا أن الوزارة تعمل على دمج الأطفال فى المجتمع من خلال تأهيلهم بالبرامج والأنشطة.وأكد في تصريحات للدستور، أن الوزارة استحدثت نظامًا جديدًا لمراقبة المؤسسات والبالغ عددها 21 مؤسسة ودور رعاية لأطفال بلا مأوى فى 13 محافظة هي الأكثر تصديرا "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، وبورسعيد"، من خلال كاميرات مراقبة في المؤسسات، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة تتبع في الوحدات وكاميرات لمتابعة سير العمل.وأشار إلى نسبة الإشغال فى مؤسسات الرعاية ما بين 50% إلى 60%، لذلك سيكون التوسع وفقا لاحتياجات المحافظات، لافتا إلى أنه تم العمل على تقليل عدد الأبناء داخل الأنشطة والورش المهنية وتقسيمها إلى مجموعات متبادلة، فى إطار مواجهة فيروس كورونا والحرص على الأبناء داخل المؤسسات ودور الرعاية.