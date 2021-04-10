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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تشارك في الاحتفال بعيد سوهاج القومي

السبت 10/أبريل/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم مراسم الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول للاحتفال بعيد سوهاج القومي، بساحة ديوان عام محافظة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاته المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة.

وقام اللواء طارق الفقي يرافقه اللواء حسن محمود، والعميد نبيل شحاتة بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، حيث عزفت الموسيقى سلام الشهيد والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عزيز أن ذكرى الاحتفال بعيد سوهاج القومي الذي يوافق العاشر من إبريل من كل عام، يمثل نموذجا فريدا فى التضحية والنضال من قبل أهالي محافظة سوهاج، لتصديهم للعدوان الفرنسي الذي هاجم قرى ومدن المحافظة عام 1799 م، مشيرًا أن أبناء سوهاج لم يستسلموا لذلك بل خاضوا معارك ضارية ضد الفرنسيين، داعيًا الشباب لأخذ القدوة من هذه المناسبة والتحلي بروح الوطنية والفداء في الدفاع عن كل ما يحاك بالوطن من مؤامرات، موجها تحية حب واحترام وتقدير لجميع شباب وأهالي المحافظة بمناسبة هذه الذكرى العطرة.

جدير بالذكر أنه على هامش الإحتفالية تفقدا المحافظ ورئيس الجامعة معرض المنتجات الحرفية والتراثية المقام بالحديقة المتحفية، لمدة 3 أيام بأسعار تنافسية.

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