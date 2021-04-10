الصحة تطالب المواطنين بالمشاركة في مبادرات الصحة العامة للحد من انتشار كورونا

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، بالتوجه إلى المستشفيات للحصول على أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال لمدة تكفي 3 أشهر.وطالبت الوزارة المواطنين بالمشاركة في مبادرات الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" وأهمهم المواطنين الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، مما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين وخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا.ويذكر أن وزارة الصحة والسكان مستمرة في تقديم الخدمات الطبية خلال انتشار فيروس كورونا لتوفير الدعم الطبي وتوعية المواطنين بخطورة الفيروس بالإضافة إلي تقديم الخدمات الطبية.