9151 إصابة بكورونا في تشيلي

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 9151 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في تشيلي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و60 ألفا و421 حالة.وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- بأنه تم تسجيل 129 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و108 حالات.وأضافت الجامعة أنه تم توزيع 11 مليونا و396 ألفا و72 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في جميع أرجاء تشيلي، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ 4 ملايين و252 ألفا و25 شخصا.