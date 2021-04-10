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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير الصين لدى أمريكا يحث على التعاون بين البلدين

السبت 10/أبريل/2021 - 12:27 م
السفير كوي تيانكاي
السفير كوي تيانكاي
وكالات
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دعا السفير الصيني لدى الولايات المتحدة البلدين إلى اعتبار التاريخ مرشدًا لتسوية نزاعات اليوم، في محاولة على ما يبدو لتهدئة التوترات المتصاعدة بين البلدين، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وقال السفير، كوي تيانكاي، في خطاب اليوم السبت، بمناسبة إحياء ذكرى سلسلة من مباريات تنس الطاولة (بينج بونج) بين الصين وأمريكا والتي مهدت الطريق لزيارة الرئيس، ريتشارد نيكسون عام 1972 إلى بكين "يتعين أن يمضي الجانبان قدمًا في روح دبلوماسية بينج بونج ويسعيان لأرضية مشتركة".

وأضاف كوي في المراسم الافتتاحية لـ(إحياء ذكرى شنغهاي الخمسين لدبلوماسية البينج بونج بين الصين وأمريكا) "قبل 50 عامًا، كانت الخلافات بيننا أكبر بكثير مما عليه اليوم".

وأضاف "لكن الجانبين، آخذين في الاعتبار طموحات الرفاهية الأساسية والمشتركة للشعبين، تعاملا بروح الاحترام مع خلافاتهما".

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