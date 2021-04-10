لماذا يعد الأمير الراحل فيليب رمزا للأناقة؟



توفي الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية التي تعتلي عرش بريطانيا عن عمر يناهز 99 عاما.



ورصد موقع «mrporter» لماذا كان الأمير فلبيب رمز الأناقة

ينطبق هذا على بدلاته الكلاسيكية التي صنعها السيد جون كينت مصمم Savile Row، وهي ذات صلة الآن كما كانت في الخمسينيات من القرن الماضي، وكذلك على ملابسه الأكثر استرخاءً.

معطف الترنش

لا تزال معاطف الترنش شائعة بعد 60 عامًا من التقاط هذه الصورة، لكن ليس كل رجل يبدو جيدًا في الشكل الكلاسيكي ما الذي جعلة مميزة علي الأمير فيليب، "أكتافه العريضة تمنع تدلي الكتاف، بينما يخلق الحزام ثنى في الصدر يؤكد لياقته البدنية".

القميص الكريمي

يضيف القميص الكريمي الناعم على الملابس الرسمية لمسة غير رسمية وهذا مثال رائع لرجل يرتدي ملابسه وليس العكس، في حال كنت تتساءل، فإن سرواله غير العادي عبارة عن سراويل قصيرة من الأمام مناسبة للعبة البولو يتناقض أسلوبهم الكلاسيكي بشكل حاد مع نظارته الشمسية ذات المظهر المعاصر.

القبعة

هناك بعض العناصر الدقيقة ولكن غير العادية هنا، وأكثرها وضوحًا قبعة اللباد المائلة تمامًا، مما يجعلنا نتساءل لماذا لا يرتديها الأمير بشكل خاص والرجال بشكل عام في كثير من الأحيان، والسترة مزدوجة الصدر مميزة أيضًا - صاحب السمو الملكي يرتدي عادة جاكيتات أحادية الصدر - بينما الأحذية والجوارب الضخمة تضفي لمسة ريفية أصيلة للأسف، ليست هذه هي الطريقة التي يرتدي بها الرجال في الريف الآن، فليس من البوليستر هو النسيج المفضل في shires.

الملابس غير المتطابقة

من بين العديد من الأشياء المثيرة للإعجاب في هذه الصورة الجيل الأول من سيارة رينج روفر من الأمير، وهو نموذج تم التعرف عليه أخيرًا على أنه سيارة كلاسيكية، وغني عن القول أن ملابسه كلاسيكية تمامًا، وتتخذ شكل سترة تويد بريطانية تقليدية وسراويل غير متطابقة، وكلاهما في ظلال من اللون البني مع ربطة العنق وساحة الجيب المطوية بشكل هش.