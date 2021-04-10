تعرضت للتمييز بألمانيا بسبب الحجاب.. وزيرة الهجرة تتواصل مع نوران حسنين
السبت 10/أبريل/2021 - 12:38 م
وفاء عليطباعة
تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع نوران حسنين، الفتاة المصرية المقيمة في ألمانيا والتي تعرضت للتمييز من إحدى الشركات التي تقدمت للعمل بها بسبب ارتدائها الحجاب، مؤكدة أن وزارة الهجرة تتابع ما حدث لها وأنه طبقا للإجراءات القانونية في ألمانيا سيتم اتخاذ كافة الطرق الممكنة لمحاسبة الشركة.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم لنوران أن الدولة المصرية تعمل على حماية ورعاية حقوق المصري والمصرية بالخارج، لافتة إلى سعادتها بموقف الجالية المصرية ووقوفها بجانب نوران في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض" التي أطلقتها وزارة الهجرة بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا العام الماضي لتوفير الجاليات المصرية الدعم للمصريين العالقين.
من جانبها، أعربت نوران حسنين عن سعادتها بتواصل السفيرة نبيلة مكرم معها وشعورها بوقوف وطنها بجانبها ووقوف الجالية المصرية بجانبها أيضًا، مؤكدة أنها فخورة بأنها مصرية وأن لها سندًا وهذا يحفزها لأن تكون خير ممثل لوطنها بالخارج.
يذكر أن نوران حسنين، صاحبة 28 عامًا، أنهت درجة الماجستير من ألمانيا في الهندسة المعمارية (جامعة أنهالت في ديساو)، وعملت لمدة عام تقريبًا في برلين، وحدثت الواقعة عند تقدمها للوظائف بإحدى الشركات، وتلقت بريدًا إلكترونيًا لإجراء مقابلة عبر الإنترنت، وقبل المقابلة بيوم واحد أرسلت لها الشركة أنه تم رفضها بسبب ارتدائها الحجاب، ولا يمكنهم قبول فتاة ترتدي الحجاب في الشركة التي تتعامل مع العملاء.
وكان "الدستور" أول من تواصل مع المهندسة نوران حسنين، 28 عامًا، والتي أكدت لنا أنها تعرضت للعنصرية في ألمانيا بسبب الحجاب، موضحة أنها أنهت درجة الماجستير من ألمانيا في الهندسة المعمارية بجامعة "أنهالت" في ديساو، وعملت لمدة عام تقريبًا في برلين.
وأضافت لـ"الدستور" أنها كانت تتقدم للعديد من الوظائف، ومنذ يومين تلقت بريدًا إلكترونيًا لإجراء مقابلة عبر الإنترنت، وتم تأكيدها ولكن قبل المقابلة بيوم واحد قامت الشركة بإرسال إيميل تؤكد خلاله أنه تم رفضها لأنها ترتدي الحجاب ولا يمكنهم قبول شخص يرتدي الحجاب في الشركة التي تتعامل مع العملاء، على الرغم من أنها مهندسة معمارية متخصصة بالتصميم الداخلي ولا تتعامل مع عملاء.
واستكملت: "حتى إذا كنت أتعامل ما هي مشكلتي في ارتداء الحجاب، كما أنني لا أضع أي صور على أوراقي، فمن أين يعرف أنني أرتدي الحجاب؟ بالطبع بحثت ووجدت أن هذا هو السبب في أنه كتب لي هذه الجملة".
وناشدت "حسنين" وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التدخل لمساعدتها في الحصول على حقها قانونيًا ضد هذه الشركة.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم لنوران أن الدولة المصرية تعمل على حماية ورعاية حقوق المصري والمصرية بالخارج، لافتة إلى سعادتها بموقف الجالية المصرية ووقوفها بجانب نوران في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض" التي أطلقتها وزارة الهجرة بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا العام الماضي لتوفير الجاليات المصرية الدعم للمصريين العالقين.
من جانبها، أعربت نوران حسنين عن سعادتها بتواصل السفيرة نبيلة مكرم معها وشعورها بوقوف وطنها بجانبها ووقوف الجالية المصرية بجانبها أيضًا، مؤكدة أنها فخورة بأنها مصرية وأن لها سندًا وهذا يحفزها لأن تكون خير ممثل لوطنها بالخارج.
يذكر أن نوران حسنين، صاحبة 28 عامًا، أنهت درجة الماجستير من ألمانيا في الهندسة المعمارية (جامعة أنهالت في ديساو)، وعملت لمدة عام تقريبًا في برلين، وحدثت الواقعة عند تقدمها للوظائف بإحدى الشركات، وتلقت بريدًا إلكترونيًا لإجراء مقابلة عبر الإنترنت، وقبل المقابلة بيوم واحد أرسلت لها الشركة أنه تم رفضها بسبب ارتدائها الحجاب، ولا يمكنهم قبول فتاة ترتدي الحجاب في الشركة التي تتعامل مع العملاء.
وكان "الدستور" أول من تواصل مع المهندسة نوران حسنين، 28 عامًا، والتي أكدت لنا أنها تعرضت للعنصرية في ألمانيا بسبب الحجاب، موضحة أنها أنهت درجة الماجستير من ألمانيا في الهندسة المعمارية بجامعة "أنهالت" في ديساو، وعملت لمدة عام تقريبًا في برلين.
وأضافت لـ"الدستور" أنها كانت تتقدم للعديد من الوظائف، ومنذ يومين تلقت بريدًا إلكترونيًا لإجراء مقابلة عبر الإنترنت، وتم تأكيدها ولكن قبل المقابلة بيوم واحد قامت الشركة بإرسال إيميل تؤكد خلاله أنه تم رفضها لأنها ترتدي الحجاب ولا يمكنهم قبول شخص يرتدي الحجاب في الشركة التي تتعامل مع العملاء، على الرغم من أنها مهندسة معمارية متخصصة بالتصميم الداخلي ولا تتعامل مع عملاء.
واستكملت: "حتى إذا كنت أتعامل ما هي مشكلتي في ارتداء الحجاب، كما أنني لا أضع أي صور على أوراقي، فمن أين يعرف أنني أرتدي الحجاب؟ بالطبع بحثت ووجدت أن هذا هو السبب في أنه كتب لي هذه الجملة".
وناشدت "حسنين" وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التدخل لمساعدتها في الحصول على حقها قانونيًا ضد هذه الشركة.