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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا: مركز تجميع الألبان بأبوقرقاص منفذ تسويقي لصغارر المربين

السبت 10/أبريل/2021 - 12:02 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المركز النموذجي لتجميع الألبان بمركز أبو قرقاص، والذي افتتحه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، يعد منفذا تسويقيا لصغار مربي ومنتجي ماشية الألبان بهدف تقديم الدعم لهم، ما يعود بالفائدة علي المنتج وعلى الدولة بوجه عام.

وأضاف القاضي، أن أفتتاح المركز يهدف أيضا إلى تنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان، طبقًا لقواعد واشتراطات صحة سلامة الغذاء، وتوعية وتدريب صغار منتجي الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للاهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن، وأهمية حماية المربى الصغير الذي يمتلك معظم رؤوس الماشية في مصر.

وأوضح المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المركز يقع داخل الإدارة الزراعية، التابعة لمديرية الزراعة بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، ومقام على مساحة 175 متر مربع، بتكلفة تصل لحوالي 6 ملايين جنيه، بقوة استيعابية 10 أطنان في الحلبة الواحدة، والذي يمكن أن يصل 20 طنا.

وتابع أن المركز مزود بمنظومة شيلر تبريد سريع بقدرة 5 أطنان في الساعة، و2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 أطنان لبن، ووحدة غسيل "C IB" لغسيل وتعقيم خطوط اللبن، كذلك وحدة غلاية تعمل بالسولار المياه الساخنة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة لاستلام اللبن، ووحدة استقبال الألبان مزودة بميزان حساس ديجيتال لمعرفة وزن كميات اللبن الموردة للمركز، بالإضافة إلى مولد كهرباء ديزل بالسولار إنتاج مصانع الإنتاج الحربي بقدرة 150ك وات احتياطي، مبادل حراري لتبادل اللبن المورد مع الماء البارد و"تانك استانلس" مملوء بمادة الإيثلين جليكون للمساعدة في خفض درجة حرارة اللبن المورد بسرعة إلى جانب غرفة تعقيم وتغيير الملابس خاصة بالعاملين بالمركز.

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