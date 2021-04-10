الأمم المتحدة في ليبيا: ملتقى الحوار يناقش مقترحات دستورية الانتخابات

ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقت، في ختام اجتماعها، على مقترح لقاعدة دستورية سوف يُعرض على ملتقى الحوار.وأوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، خلال اجتماع اللجنة بتونس، أن الأمر سيعود إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة مقترحات وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات، مضيفا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سوف تقوم بتيسير عقد اجتماع افتراضي للجلسة العامة للملتقى لمناقشة هذه المقترحات.وأكد أن البعثة تدعم بشكل كامل جميع الحلول التي تفضي إلى الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم، والتي من شأنها أن تساعد ليبيا على المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل، كما ستمكّن الشعب الليبي من اختيار ممثليه واستعادة الشرعية الديمقراطية لمؤسساته.