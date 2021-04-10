«القاعدة» يظهر بوادر العودة إلى معاقله السابقة في اليمن بمساعدة الإخوان

قالت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن تنظيم "القاعدة" الإرهابي يُظهر بوادر العودة إلى معاقله السابقة في اليمن (في المناطق الجنوبية) بمساعدة الميليشيات التي لها صلات بجماعة "الإخوان"، وذلك بعد سنوات من النكسات والفوضى.ووفقا ل"إيرينا تسوكرمان"، المحامية الحقوقية والمحللة الأمنية، فإن عودة تنظيم القاعدة إلى اليمن منذ عام 2019، يرجع إلى وجود ميليشيا الإخوان، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في البلاد أو التي يوجد بها وجود كبير لها وانتشار الجماعات التابعة لها او من خلال التعاون مع الميليشيات المتحالفة اسميًا مع الحكومة والتي لها صلات بالجماعة.وأوضحت "تسوكرمان" أنه على الرغم من الاختلافات العرضية في الأساليب فأن "الفصائل السياسية للإخوان تشترك مع القاعدة في نفس الأيديولوجية، والرؤية طويلة المدى، وحتى عضوية التنظيم الارهابي".ونقلت" آراب نيوز" عن الدكتورة إليزابيث كيندال، الخبيرة في شؤون اليمن بجامعة أكسفورد، قولها: "لقد تدهورت القاعدة بشدة في اليمن منذ طردها من المكلا بالتحديد قبل خمس سنوات، لكن التجربة تعلمنا أن التطرف لا يُهزم حقًا، بل يُدار فقط. وسيكون من الأسهل بالنسبة للتنظيم أن ينبعث من جديد في المناطق التي تكون فيها جذوره أعمق، مثل أبين وشبوة وحضرموت".من جهتها، قالت تسوكرمان أن "قوات التحالف كانت لها دور فعال في العمل مع الولايات المتحدة وغيرها في الماضي في تفكيك معاقل القاعدة في تلك المناطق. ومع ذلك، وبما أن معظم هذه القوات انسحبت، فإن القاعدة تستغل الوضع للعودة".ولفتت الصحيفة إلى أن الضربات الصاروخية على قاعدة التحالف في بلحاف كانت أول هجوم تبنّته التنظيم رسميًا في شبوة منذ سبتمبر 2018، وفقًا ل" كيندال".وأوضحت" كيندال": "يضيف هذا الهجوم إلى الدليل على أن القاعدة تعيد تجميع صفوفها في الجنوب. وربما تحرك عناصر القاعدة من البيضاء ومأرب جنوبًا للانضمام إلى شظايا التنظيم في معاقل سابقة مثل شبوة وأبين".وأضافت أنه قد يكون السبب هو أن شظايا القاعدة التي استوعبتها ميليشيات أكثر رسمية تؤكد مرة أخرى هويتها من القاعدة.وذكرت "ذا ناشونال" أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية كان قد اعلن مسؤوليته عن سلسلة من الهجمات الإرهابية التي وقعت في الفترة الأخيرة، ففي 18 مارس، قُتل ثمانية جنود وأربعة مدنيين في غارة على نقطة تفتيش تديرها قوات الحزام الأمني ​​في مديرية أحور بمحافظة أبين.وأوضحت أن مثل تلك الهجمات تشير إلى عودة ظهور التنظيم الارهابي، لا سيما في شبوة وأبين، التي كانت مع محافظة حضرموت معاقلها السابقة، مشيرا إلى أن التنظيم له جذوره في أتباع جماعة الإخوان في شمال اليمن الذين تم إرسالهم إلى أفغانستان لمحاربة السوفييت في الثمانينيات.وأضافت الصحيفة: "عاد هؤلاء المقاتلون إلى اليمن بعد توحيد الشمال والجنوب عام 1990 وشكلوا فرعًا محليًا للقاعدة في الجنوب، وكثفت الجماعة الإرهابية أنشطتها بعد أن ثار اليمنيون ضد الرئيس علي عبد الله صالح في عام 2011، ووسعت نفوذها بعد اندلاع الحرب الأهلية بين الحوثيين المدعومين من إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في أواخر عام 2014."وتابعت: ثم سيطرت الميليشيات التي تتكون بشكل أساسي من أتباع الإخوان على هذه المناطق في انتهاك لوقف إطلاق النار برعاية التحالف.ونقلت الصحيفة عن زعماء محليين ومسؤولين عسكريين إن أعضاء من تنظيم القاعدة يعودون إلى معاقلهم السابقة في شبوة وأبين منذ عام 2019.وقال الشيخ سالم العثالي، وهو زعيم عشائري من منطقة لودر شرق أبين، إن عشرات من مقاتلي القاعدة عادوا إلى أبين في الآونة الأخيرة من محافظة البيضاء المجاورة. وقال إنهم بدأوا في إعادة تجميع صفوفهم وتجنيدهم في معاقلهم السابقة في مديريتي المودية والمحافظ.وقال الشيخ العثالي لصحيفة " ذا ناشيونال " إن "قوات الحزام الأمني ​​في أبين وقوات النخبة في شبوة وجهوا ضربات قاتلة للقاعدة ونجحوا في تأمين 90 في المائة من أبين وشبوة بالتعاون مع القبائل".وتابع: "للأسف، لم تتمكن هذه القوات من مواصلة معركة القضاء على القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى في أبين وشبوة لأن المحافظتين كانت تحت سيطرة الميليشيات الموالية للإخوان، والتي تقدمت من محافظتي مأرب والجوف في أغسطس 2019 ".وأضاف "منذ ذلك الحين عاد مقاتلو القاعدة إلى الجيوب السابقة وبدأوا في شن هجمات انتقامية تستهدف رجال الأمن وخاصة قوات الحزام الأمني ​​وزعماء العشائر الذين قاتلوهم".من جانبه، أكد النقيب صلاح اليوسفي المتحدث باسم قوات الحزام الأمني ​​، تواجد القاعدة في بعض مناطق شرق أبين.وقال اليوسفي "عاد العشرات من مقاتلي القاعدة إلى أبين في الأشهر العشرة الماضية. كانوا يعيدون تجميع صفوفهم في وادي عمران في منطقة مودية".فيما قال أحمد الحر، من سكان عتق، المدينة الرئيسية في المحافظة، إن القاعدة تهاجم جنودًا من قوات النخبة اغتالت ستة جنود منهم منذ سيطرة جماعة الإخوان على المحافظة في أغسطس 2019".