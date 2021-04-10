رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

مستوى جديد من التقارب.. اهتمام واسع من إعلام تونس بلقاء السيسي وسعيد

السبت 10/أبريل/2021 - 12:01 م
قيس سعيد
قيس سعيد
مروة عنبر
طباعة
ينهي غدا الأحد الرئيس التونسي زيارته إلى القاهرة التي بدأها الجمعة الماضية، وأشاد الاعلام التونسى بأحداث وفاعليات ولقاءات قيس سعيد، وكانت أبرز التقارير:

-"المغرب" التونسية: زيارة قيس سعيد تحظى بأهمية كبيرة في مستوى التقارب المصري التونسي:
وقالت صحيفة "المغرب" التونسية اليومية أن الزيارة تأتي بعد أقل من شهر من زيارة سعيد الى ليبيا، إذ كان الملف الليبي على رأس مباحثات سعيد والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة المصرية التونسية التي عقدت في قصر الاتحادية أمس السبت، وذلك بعد التحولات الأخيرة الهامة التي طرأت على هذا الملف والانفراج نحو تسوية الأزمة، والتي لعبت فيها دول الجوار الليبي -خاصة تونس ومصر- دورا إيجابيا.

وأضافت الصحيفة أن تونس ومصر ترتبطان بعلاقات متينة قوية وتاريخية وحضارية وثيقة تعززت في أكثر من مرحلة، فقد ساندت مصر حركات التحرر في دول المغرب العربي ومن بينها تونس، وكذلك أمر الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بإرسال كتيبة الى مصر في حرب أكتوبر كانت تتألف من 1200 جندي تمركزوا في منطقة "دلتا النيل"، لمساندة القوات المصرية المتقدمة في عمق سيناء.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال العقد الماضي، وبسب التحولات التي عاشتها المنطقة في خضم ما يسمى بالربيع العربي دخلت العلاقات في مرحلة من المد والجزر والفتور بسبب مواقف الطبقة الحاكمة في تونس آنذاك خاصة حركة النهضة من سقوط نظام حكم الاخوان، وبعد فترة من الجفاء، بدأ الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بمد الجسور مجددا مع القاهرة، مضيفة أن الرئيس قيس سعيد يسير في الطريق نفسه باتجاه تعزيز العلاقات مع دولة شقيقة بشكل يؤمن مصلحة البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تحظى بأهمية كبيرة في مستوى التقارب المصري التونسي خاصة أن هناك تحديات عديدة مشتركة بين البلدين داخليا وخارجيا، حيث تدخل المنطقة في الوقت الحالي مناخ من المصالحات الإقليمية بعد مرحلة الاصطفاف السياسي ولعبة المحاور.

وأوضحت الخبيرة والمستشارة الإعلامية المصرية عزة فؤاد، أن "العلاقات المصرية التونسية مستمرة وفي تنامي كبير، وفي مارس 2019، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي تونس للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية، والتي ناقشت عدة موضوعات، أهمها ملف هضبة الجولان السورية المحتلة، والتطورات الفلسطينية، والملف الليبي، وغيرها، وفي نوفمبر 2017، استقبل الرئيس السيسي بالقاهرة رئيس الحكومة التونسية آنذاك يوسف الشاهد، وقد شهد اللقاء استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية؛ واتفق الجانبان على أهمية العمل على تطوير التعاون بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي، وتعزيز التبادل التجاري، بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين".

وأضافت في تصريحات لصحيفة المغرب التونسية، أن "العلاقات بين البلدين شهدت تقاربا خلال السنوات الأربع الأخيرة، كما شهدت تنسيقا في العديد من الملفات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية، وقد اهتمت الدولتان بتطورات الأزمة الليبية باعتبارهما دولتي جوار".

وتابعت "العلاقات التونسية المصرية تشهد تناغما، والرئيس السيسي يحرص على استقرار دول شمال إفريقيا والتعاون مع تونس وهناك اهتمام مشترك بين الرئيسين لاستقرار أفريقيا"، مضيفة أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لـ 60 مليون دولار ومن المتوقع أن تشهد العلاقات طفرة حقيقية في العلاقات التجارية تستند على أسس اقتصادية وتشريعية قوية بين الجانبين، حيث توجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وتونس، أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية "منطقة التجارة العربية الكبرى".

ولفتت الصحيفة إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى تونس تتمثل في المنتجات البترولية، والأقمشة القطنية، والسلع الغذائية، والحديد والصلب، والأجهزة الكهربائية، والمصنوعات البلاستكية والزجاجية، بينما تتمثل أهم الصادرات التونسية إلى مصر في المنتجات الكيميائية، ولوازم السيارات والجرارات، والمنتجات الورقية، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الخزفية.

-إذاعة موزاييك تسلط الضوء على القيمة التاريخية لمصر خلال جولة سعيد في المناطق الأثرية:
ومن جهتها سلطت إذاعة موزاييك التونسية الضوء على القيمة التاريخية والأثرية لمصر، ونشر تفاصيل زيارة الرئيس التونسيللمواقع الأثرية، قائلة أنه خلال زيارته، اطلع الرئيس التونسى على مكونات المتحف القومي للحضارة المصرية الذى تم افتتاحه مؤخرا، فضلا عن زيارة مسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الأيوبى.

-صحيفة الشروق التونسية تؤكد على أهمية الزيارة التى يقوم بها سعيد لمصر حاليا:
كما أكدت صحيفة الشروق التونسية على أهمية الزيارة التى يقوم بها الرئيس سعيد لمصر حاليا والمواقع الآثرية التى التقط بها الصور التذكارية.

وتناول موقع تونس الرقمي أيضا أنباء زيارة الرئيس التونسى إلى مصر، والتى تأتى ترسيخا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

-وكالة الأنباء التونسية الرسمية: الزيارة تندرج في إطار ربط جسور التواصل بين قيادتي البلدين:
كما أكدت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن زيارة الرئيس سعيد تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يلبى التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا عالميا: 135.3 مليون إصابة ومليونين و929 ألف وفاة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

تونس: زيارة قيس سعيد لمصر تهدف إلى ربط جسور التواصل


الصور

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

رماد وحجارة ساخنة إثر ثوران بركان فى جزيرة سانت فنسنت فى الكاريبى

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

قرى دمياط تستقبل القوافل الثقافية

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم