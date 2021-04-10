العراق يبحث مع «أبوالغيط» عودة ممارسة دوره العربي



واستعرض الجانبان- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أبرز المستجدات في العراق والمنطقة، والأوضاع في المنطقة العربية، وعودة العراق إلى ممارسة دوره العربي.

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال لقائه اليوم السبت، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الأوضاع في العراق والمنطقة.