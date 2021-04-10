العراق يبحث مع «أبوالغيط» عودة ممارسة دوره العربي
السبت 10/أبريل/2021 - 12:16 م
بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال لقائه اليوم السبت، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الأوضاع في العراق والمنطقة.
واستعرض الجانبان- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أبرز المستجدات في العراق والمنطقة، والأوضاع في المنطقة العربية، وعودة العراق إلى ممارسة دوره العربي.
واستعرض الجانبان- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أبرز المستجدات في العراق والمنطقة، والأوضاع في المنطقة العربية، وعودة العراق إلى ممارسة دوره العربي.