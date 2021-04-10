جبالي يهنئ رئيس مجلس النواب البحريني بعضوية «الاستشارية لمكافحة الإرهاب»

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى "فوزية زينل"، رئيس مجلس النواب البحريني، بمناسبة تزكية المجموعة البرلمانية العربية لها كممثلة للمجموعة العربية بالمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي.وأكد جبالي، خلال البرقية، على أن فوز "زينل" بعضوية مجموعة مكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي إنما يمثل تأكيدًا على ما وصل له أبناء مملكة البحرين الشقيقة من قدرات خاصة تؤهلهم لشغل المناصب الدولية الرفيعة، وهو ما يضع مملكة البحرين في مكانتها المُستحقة على الصعيد الدولي.جدير بالذكر أن المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب هى أحد أهم أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي، ويتمثل دورها في التنسيق العالمي للأنشطة للانشطة البرلمانية المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب.