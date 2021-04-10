تجديد حبس مسجل خطر بتهمة تزوير الشهادات الصحية بالساحل
السبت 10/أبريل/2021 - 12:17 م
حسام التمساحطباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم السبت، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير شهادات صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة مقابل تحقيق أرباح غير مشروعة.
تعود الواقعة عندما تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبحوزته 23 شهادة صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة المختلفة "مزورة".
وبمواجهته، اعترف بقيامه بتزوير المضبوطات بالاشتراك مع أحد الأشخاص "يعمل بأحد مكاتب الصحة بالقليوبية"- جارٍ تقنين الإجراءات لضبطه- لترويجها على عملائهما الراغبين في الحصول على شهادات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض "خلافًا للحقيقة" نظير تحصلهما على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعود الواقعة عندما تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبحوزته 23 شهادة صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة المختلفة "مزورة".
وبمواجهته، اعترف بقيامه بتزوير المضبوطات بالاشتراك مع أحد الأشخاص "يعمل بأحد مكاتب الصحة بالقليوبية"- جارٍ تقنين الإجراءات لضبطه- لترويجها على عملائهما الراغبين في الحصول على شهادات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض "خلافًا للحقيقة" نظير تحصلهما على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.