تجديد حبس مسجل خطر بتهمة تزوير الشهادات الصحية بالساحل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم السبت، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير شهادات صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة مقابل تحقيق أرباح غير مشروعة.تعود الواقعة عندما تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبحوزته 23 شهادة صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة المختلفة "مزورة".وبمواجهته، اعترف بقيامه بتزوير المضبوطات بالاشتراك مع أحد الأشخاص "يعمل بأحد مكاتب الصحة بالقليوبية"- جارٍ تقنين الإجراءات لضبطه- لترويجها على عملائهما الراغبين في الحصول على شهادات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض "خلافًا للحقيقة" نظير تحصلهما على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.