رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسيير 243 رحلة بمطار القاهرة اليوم

السبت 10/أبريل/2021 - 12:30 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
طباعة
يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، إقلاع وهبوط 243 جوية تنقل 32 ألف راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ومنظّمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.

موضوعات متعلقة

تونس: زيارة قيس سعيد لمصر تهدف إلى ربط جسور التواصل

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد شرايين المخ

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا


الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

ضبط 486 بطاقة تموينية بحوزة مخابز وتحرير 345 مخالفة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي أعضاء البرلمان لحل المشكلات ودعم مشروعات التنمية

image description

انهيار منزل قديم وجزء من آخر غرب أسيوط دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى