بدء جلسة البرلمان العربي للرد على حملة استهداف الدول العربية

انطلقت صباح اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان.وخصص البرلمان جلسته هذه للرد على حملة استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، ومناقشة تقرير المرصد العربي لحقوق الإنسان.وتركز مناقشات الجلسة على الحملة الممنهجة التي تعرضت لها عدد من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة من اتهامات باطلة تم خلالها إصدار بيانات وتقارير وقرارات تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية وتتجاهل الجهود العربية المبذولة في هذا المجال، والتي جاءت في توقيت متزامن ومن أكثر من جهة ما كشف عن وجود مخططات لاستهداف الدول العربية، ما استدعى وقفة عربية جادة من البرلمان العربي للتعامل مع هذه الحملة البغيضة والمغرضة.