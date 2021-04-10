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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول: إنتاج الصين من لقاح كوفيد-19 سيصل إلى 3 مليارات نهاية العام

السبت 10/أبريل/2021 - 12:32 م
لقاح كوفيد-19
لقاح كوفيد-19
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قال مسئول بلجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت، إن البلاد ستنتج ثلاثة مليارات جرعة على الأرجح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول نهاية العام.

وأضاف المسئول تشنغ تشونغ وي الذي يرأس أيضًا فريقًا لتنسيق مشروعات تطوير لقاح كوفيد-19 في الصين "في النصف الثاني من هذا العام سنكون قادرين تمامًا على تلبية احتياجاتنا".

ورغم قيام الشركات المصنعة بتوسيع الطاقة الإنتاجية، فمن غير الواضح إن كان الإنتاج يتزايد بمثل هذه السرعة. وقالت الحكومة إن الإنتاج تضاعف ثلاث مرات منذ الأول من فبراير، حتى أواخر مارس إلى خمسة ملايين جرعة يوميًا.

وقالت شركة سينوفاك بيونتيك الرائدة في مجال تصنيع اللقاحات هذا الشهر إنها ضاعفت قدرتها الإنتاجية السنوية إلى ملياري جرعة بعد الانتهاء من منشأة الإنتاج الثالثة.

وتمتلك المجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية (سينوفارم) أيضا قدرة إنتاج سنوية مجمعة لا تقل عن 1.1 مليار جرعة من لقاحين مختلفين. وقالت الشركة إنها تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى ثلاثة مليارات، لكنها لم تحدد إطارًا زمنيًا.

وذكرت شركة سينوفارم يوم الجمعة أنها ستتمكن من توفير 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا شهريًا اعتبارًا من شهر أبريل.

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