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عالم

إيران تراوغ العالم.. دخول أجهزة طرد لتخصيب اليورانيوم الخدمة

السبت 10/أبريل/2021 - 11:55 ص
طرد لتخصيب اليورانيوم
طرد لتخصيب اليورانيوم
هدير سند
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أعلنت إيران، اليوم السبت، وضع سلسلتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي المحدثة في الخدمة،ما يتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر، والتي يمنع استخدامها بموجب أحكام الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم العام 2015، وفقا لـ"سكاي نيوز".

ودشن الرئيس الإيراني حسن روحاني رسميًا، سلسلة تتضمن 164 جهازًا للطرد المركزي من نوع "آي آر-6"، وسلسلة أخرى تتضمن 30 جهازًا من نوع "آي آر-5"، في منشأة نطنز النووية وسط إيران، خلال مراسم أقيمت عبر الفيديو وبثها التلفزيون الرسمي.

ولم ينشر التلفزيون صور هذه السلسلتين، لكن مهندسين كانوا يرتدون قمصانًا بيضاء أوضحوا أنه بعد تلقي الأمر من روحاني، بدأ إمداد أجهزة الطرد المركزي بغاز اليورانيوم.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تجرى محادثات في فيينا بين إيران والدول الأخرى التي لا تزال مشاركة في اتفاق 2015 (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، حول طريقة إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم في العاصمة النمساوية.

يواجه الاتفاق خطر الانهيار منذ انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي منه عام 2018، وأعادت فرض سلسلة عقوبات اقتصادية ومالية على إيران.

وردًا على ذلك، بدأت طهران العودة عن تعهّداتها بموجب النصّ اعتبارًا من مايو 2019 وكثّفت الوتيرة في الأشهر الأخيرة.

وتتيح أجهزة الطرد المركزي من نوعي "آي آر-5" و"آي آر-6" تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع وبكمية أكبر مما تفعل أجهزة الطرد المركزي "من الجيل الأول" أي من نوع "آي آر-1"، وهي الوحيدة التي يسمح اتفاق فيينا لإيران باستخدامها.

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