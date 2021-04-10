حملات لمباحث التموين على ياميش رمضان المغشوش

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن رجال مباحث التموين شنوا حملات أمنية لضبط ياميش رمضان منتهي الصلاحية بالأسواق.وأوضح أنه تم ضبط كميات من الياميش منتهي الصلاحية وكميات غير مدون عليها تاريخ الصلاحية داخل مخازن ومحلات تجارية، مشيرا إلى أن رجال مباحث التموين بالقاهرة بقيادة اللواء محمد رجائي مدير مكتب مباحث تموين القاهرة مستمرين في التفتيش على جميع مخازن الأغذية بالتعاون مع متخصصين من وزارة التموين لفحص الأغذية والتأكد من سلامتها ووجود تاريخ صلاحية عليها.