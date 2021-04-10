«الزراعة»: إفريقيا تمتلك 60% من الأراضي الزراعية في العالم

قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق معدلات النمو عالية وتحسين الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وفرص العمل وتحسين دخول الأفراد ومستوى المعيشة من أولويات أجندة إفريقيا للتنمية 2063، وتأخذ في الاعتبار رفع معدلات نصيب الفرد من الناتج القومي ومكافحة الفقر والجوع، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية لديها إمكانيات كبيرة للزراعة بإجمالي مساحة تصل إلى 930 مليون هكتار، تشكل 60% من الأراضي الزراعية في العالم وموارد بشرية لدولها تصل إلى مليار و300 مليون نسمة.وأعرب نصار، في تصريحات له أمس السبت على هامش مؤتمر اتحاد الزراعيين الأفارقة، عن أسفه لأن أقل من نصف هذه المساحات "930 مليون هكتار" مستغل، وهناك 224 مليون نسمة يعانون من نقص الغذاء ويصل إجمالي حجم تكلفة الغذاء سنويا 50 مليار دولار، موضحا أن القارة تعاني من عدد من التحديات من التصحر وما يستتبعه من تحديات مائية وتدهور بيولوجي وتغيرات مناخية وأمراض عابرة للحدود، ونقص الاستثمارات الزراعية وفجوة غذائية.وشدد مستشار وزير الزراعة على أن المنطقة التجارية الحرة الموحدة "ضرورة" لمواجهة تحديات الأمن الغذائي بالدول الأفريقية من خلال التنسيق والتعاون والتكامل كمدخل لمواجهة هذه التحديات بدلا من مواجهتها كأفراد وتحقيق الأهداف العامة لأجندة أفريقيا، من خلال وضع أولوية للسياسات الدول الأفريقية منها إنشاء المنطقة التجارية الحرة تساعد علي هذا التنسيق، مشيرا إلي أن هذه المنطقة يلي إنشاءها إقامة إتحاد جمركي موحد يمهد للسوق الأفريقية المشتركة والوحدة الاقتصادية.ولفت نصار إلى أن المنطقة التجارية الحرة التخصيص وفقا للمزايا النسبية والتنافسية لضمان انسياب التجارة بدون تعقيدات أو عوائق، مشيرا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني والاتحادات النوعية بالدول الأفريقية في دعم هذه المقترحات وتشجيع الدول علي البدء في وضع آليات لتحقيق الهدف الرئيسي بإقامة منطقة تجارية حرة للقارة الإفريقية.