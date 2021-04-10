ضبط 47 مخالفة تموينية فى حملة بسوهاج

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، من ضبط (أ. أ 46 عاما) صاحب مخبز بلدي لمركز المراغة، لتجميعه الدقيق المدعم من حصة المخبز لبيعه في السوق السوداء، وتم التحفظ على 300 كجم دقيق.وحسب بيان أمني اليوم السبت، تمكنت الحملة أيضا بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن، من ضبط 57 قضية تموينية أخرى متنوعة، منها إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم صرف بون خبز للمواطنين، عدم النظافة، عدم حمل شهادة صحية، توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.